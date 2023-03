Udienza generale | Papa Francesco | chi è il discepolo di Gesù cosiddetto arrivato dopo

(Di mercoledì 29 marzo 2023) In una piazza San Pietro gremita di fedeli,dà l’avvio ad un nuovo ciclo di due catechesi. Il tema su cui sono incentrate è la figura deldi. Paolo di Tarso è il protagonista.ci aiuta a comprendere l’importanza della sua figura, indicandolo come l’uomo “innamorato di”. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Papa Francesco lo ha detto nella catechesi dell'basata sulla testimonianza della vita e della conversione di San Paolo. 'Nel caso di Paolo, - ha detto il Papa - ciò che lo ha cambiato non è una semplice idea o una convinzione: è ...'Diventare cristiano non è un maquillage, ma cambiamento del cuore'. Lo ha detto Papa Francesco durante l'di oggi a Piazza San Pietro. Il Pontefice ha sottolineato: 'La passione per il Vangelo non è una questione di comprensione o di studi, che pure servono ma non la generano; significa ...Testo dell'allocuzione del Papa - Il segno (...) indica parole pronunciate a braccio. Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nel cammino di catechesi sullo zelo apostolico, cominciamo oggi a guardare ad ...

Papa Francesco all'udienza generale: "Il Signore cambia la vita" Tag24

Durante l'udienza generale dedicata alla passione per l'evangelizzazione, Papa Francesco cita l'esempio della conversione di San Paolo. Bergoglio ricorda come lo stesso zelo che Saulo metteva per ...