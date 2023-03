Ucraina | Zelensky sente il premier Meloni | Grazie agli amici italiani per il sostegno | Putin | Le sanzioni possono danneggiare l' economia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Voleva prendere le redini della leadership diplomatica sull'#Ucraina. Peccato che, a un mese dalla conferenza, i pr… - Adnkronos : Ucraina-Russia, Trump: 'Risolverò guerra in 24 ore con Zelensky e Putin' . #Adnkronos - Agenzia_Ansa : UCRAINA| Volodymyr Zelensky ha invitato il leader cinese Xi Jinping a Kiev. 'Voglio parlare con lui', ha detto nel… - anna_giu1 : RT @fattoquotidiano: Voleva prendere le redini della leadership diplomatica sull'#Ucraina. Peccato che, a un mese dalla conferenza, i proge… - emma_vita00 : RT @ultimora_pol: #Ucraina, colloquio telefonico tra Giorgia #Meloni e il presidente Volodymyr #Zelensky: 'Perseguire una pace giusta' @ul… -

La via per la pace inè il completo ritiro delle truppe russe dal territorio Ucraino e l'attuazione della nostra formula di pace". Così il presidente ucraino. "Ringraziamo i nostri ...29 mar 18:34: la Russia da tempo è in guerra con le democrazie 'La battaglia per l'è una battaglia per la democrazia, è una battaglia per il mondo intero'. Lo ha detto il presidente ...invita il leader cinese Xi Jinping a Kiev: 'Siamo pronti a vederlo qui. Voglio parlare con lui'. Grossi (Aiea) in visita alla centrale nucleare di Zaporizhzhia

Guerra Ucraina Russia. Colloquio Zelensky-Meloni: "Grazie a italiani per sostegno". LIVE Sky Tg24

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Dopo la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Kiev del 21 febbraio scorso e l'intervento nel Parlamento italiano del 21 marzo scorso alla vigilia del ...Roma, 29 mar. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Zelensky ha manifestato apprezzamento per la ...