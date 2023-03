Ucraina, Zelensky invita il presidente cinese Xi Jinping a Kiev: «Voglio parlare con lui» (Di mercoledì 29 marzo 2023) «Voglio parlare con lui». Lui è il presidente cinese Xi Jinping e a mostrarsi aperto a un incontro è invece il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky. Intervistato dall’agenzia stampa Associated Press, Zelensky ha fatto sapere di essere «pronto a vederlo» in Ucraina. «Ho avuto contatti con Xi Jinping prima della guerra su larga scala – ha aggiunto -. Ma durante tutto questo anno, più di un anno, non ho avuto contatti». Oltre all’invito aperto a Xi, il presidente ucraino – a bordo di un treno durante uno dei suoi spostamenti nel Paese – ha ribadito l’importanza di non perdere la battaglia per Bakhmut. L’appoggio degli Usa «Se la città dovesse cadere nella mani delle forze russe, il loro ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 marzo 2023) «con lui». Lui è ilXie a mostrarsi aperto a un incontro è invece il leader di, Volodymyr. Intervistato dall’agenzia stampa Associated Press,ha fatto sapere di essere «pronto a vederlo» in. «Ho avuto contatti con Xiprima della guerra su larga scala – ha aggiunto -. Ma durante tutto questo anno, più di un anno, non ho avuto contatti». Oltre all’invito aperto a Xi, ilucraino – a bordo di un treno durante uno dei suoi spostamenti nel Paese – ha ribadito l’importanza di non perdere la battaglia per Bakhmut. L’appoggio degli Usa «Se la città dovesse cadere nella mani delle forze russe, il loro ...

