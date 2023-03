Ucraina: Zelensky, ‘come sente un po’ di sangue, Putin preme con richieste inaccettabili’ (Di mercoledì 29 marzo 2023) Kiev, 29 mar. (Adnkronos) – “Una sconfitta a Bakhmut segnerebbe l’inizio di richieste di compromessi inaccettabili”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky – ripreso dalla Pravda Ucraina – secondo cui se Putin “sente un po’ di sangue, sente che siamo deboli, preme, preme, preme”.Secondo il presidente ucraino, se Bakhmut cade, Putin “venderà questa vittoria all’Occidente, alla sua società, alla Cina, all’Iran”. Inoltre, Zelensky ha sottolineato che, anche se al momento non c’è una simile pressione, la società Ucraina si sentirà stanca e spingerà per un compromesso. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Kiev, 29 mar. (Adnkronos) – “Una sconfitta a Bakhmut segnerebbe l’inizio didi compromessi inaccettabili”. Lo ha detto Volodymyr– ripreso dalla Pravda– secondo cui seun po’ diche siamo deboli,”.Secondo il presidente ucraino, se Bakhmut cade,“venderà questa vittoria all’Occidente, alla sua società, alla Cina, all’Iran”. Inoltre,ha sottolineato che, anche se al momento non c’è una simile pressione, la societàsi sentirà stanca e spingerà per un compromesso. L'articolo CalcioWeb.

