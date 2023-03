Ucraina | Zelensky a Meloni | ' conferenza Roma per ricostruzione per rafforzare rapporti'

(Di mercoledì 29 marzo 2023), 29 mar. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giorgiaha avuto un colloquio telefonico con il presidente dell'Volodymyrha manifestato apprezzamento per la prossimadisulladell'prevista per il 26 aprile, un'occasione importante pertra le imprese italiane e l'. Ne dà notizia Palazzo Chigi.

"Guerra ibrida con Occidente durerà a lungo", Prigozhin: "A Bakhmut Wagner malconcia ma vinceremo", "007 Russia avvertirono Putin su tempi invasione": il retroscena..."Volodymyrinvita inXi Jinping perché sa che potrebbe esercitare una pressione su Mosca". Lo ha spiegato Nathalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, a Sky TG24. La proposta ...Dopo l'incontro dei giorni scorsi con il presidente ucraino, Volodymyr, Grossi dovrebbe visitare oggi l'impianto nucleare, nel sud - est dell'. Qui la situazione è 'molto pericolosa', ...

