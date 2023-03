Ucraina, ultime notizie. Putin, sanzioni possono avere impatto negativo nel medio termine. Colloquio telefonico Meloni -?Zelensky: «Va perseguita una pace giusta» (Di mercoledì 29 marzo 2023) Allarme dell’Aiea sulla centrale di Zaporizhzhia. Il presidente ucraino Zelensky invita il presidente cinese Xi Jinping a Kiev. “Voglio parlare con lui - ha detto -. Ho avuto contatti con lui prima della guerra su larga scala. Ma durante tutto questo anno, più di un anno, non ho avuto (contatti)”. L'esercito ucraino annuncia che potrebbe lanciare una controffensiva prima dell'estate, le forze armate di Kiev attaccheranno in diverse direzioni usando al fronte anche i Leopard tedeschi. La Russia effettua un test di missili antinave Moskit nel Mar del Giappone Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 29 marzo 2023) Allarme dell’Aiea sulla centrale di Zaporizhzhia. Il presidente ucrainoinvita il presidente cinese Xi Jinping a Kiev. “Voglio parlare con lui - ha detto -. Ho avuto contatti con lui prima della guerra su larga scala. Ma durante tutto questo anno, più di un anno, non ho avuto (contatti)”. L'esercito ucraino annuncia che potrebbe lanciare una controffensiva prima dell'estate, le forze armate di Kiev attaccheranno in diverse direzioni usando al fronte anche i Leopard tedeschi. La Russia effettua un test di missili antinave Moskit nel Mar del Giappone

