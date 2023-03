Ucraina, Santoro a La7: “Con la controffensiva ci sarà un massacro e tutti stanno zitti. Uranio impoverito? Inquinerà il granaio del mondo” (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Tra qualche mese avremo un massacro in Europa, perché ci sarà la controffensiva in Ucraina, e noi siamo assolutamente fermi. È ferma la Meloni ed è ferma anche l’opposizione. Gli inglesi manderanno in Ucraina le armi all’Uranio impoverito e i giornali italiani, tranne Il Fatto Quotidiano che voglio citare meritoriamente, sono stati tutti zitti su questo argomento”. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) da Michele Santoro, che spiega: “Noi sappiamo cosa fa l’Uranio dal ’43 e sappiamo cosa fa l’Uranio impoverito dal ’91. Questo significa che noi andiamo a spargere sull’Ucraina i proiettili che gli inglesi stanno vedendo scadere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Tra qualche mese avremo unin Europa, perché cilain, e noi siamo assolutamente fermi. È ferma la Meloni ed è ferma anche l’opposizione. Gli inglesi manderanno inle armi all’e i giornali italiani, tranne Il Fatto Quotidiano che voglio citare meritoriamente, sono statisu questo argomento”. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) da Michele, che spiega: “Noi sappiamo cosa fa l’dal ’43 e sappiamo cosa fa l’dal ’91. Questo significa che noi andiamo a spargere sull’i proiettili che gli inglesivedendo scadere ...

