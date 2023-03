Ucraina-Russia, Putin: “Sanzioni possono avere impatto negativo” (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – “Nel medio termine” le Sanzioni contro la Russia potranno avere “un impatto negativo”. Ad ammetterlo il presidente russo Vladimir Putin, parlando durante una riunione di governo, nel corso della quale ha comunque rivendicato che “l’economia russa ha mostrato una dinamica positiva a partire dallo scorso luglio….”, ma “il ritorno al percorso di crescita non deve rilassarci, è necessario sostenere e rafforzare le tendenze positive della nostra economia, migliorarne l’efficienza, garantire la sovranità tecnologica, umana e finanziaria, e le azioni devono essere rapide allo stesso tempo, senza eccessi di burocrazia, poiché le restrizioni illegittime introdotte contro la nostra economia possono effettivamente influenzarla negativamente nel medio termine”. ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – “Nel medio termine” lecontro lapotranno“un”. Ad ammetterlo il presidente russo Vladimir, parlando durante una riunione di governo, nel corso della quale ha comunque rivendicato che “l’economia russa ha mostrato una dinamica positiva a partire dallo scorso luglio….”, ma “il ritorno al percorso di crescita non deve rilassarci, è necessario sostenere e rafforzare le tendenze positive della nostra economia, migliorarne l’efficienza, garantire la sovranità tecnologica, umana e finanziaria, e le azioni devono essere rapide allo stesso tempo, senza eccessi di burocrazia, poiché le restrizioni illegittime introdotte contro la nostra economiaeffettivamente influenzarla negativamente nel medio termine”. ...

