Ucraina: Russia inizia esercitazione nuovo missile balistico intercontinentale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Mosca, 29 mar. (Adnkronos) - Le forze armate russe hanno iniziato questa mattina le esercitazioni per testare il nuovo missile balistico intercontinentale Yars. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca spiegando che diverse migliaia di truppe sono coinvolte nell'esercitazione. "In totale, nelle esercitazioni sono coinvolti più di tremila militari e circa trecento pezzi di equipaggiamento", ha affermato il ministero della Difesa in una nota su Telegram. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Mosca, 29 mar. (Adnkronos) - Le forze armate russe hannoto questa mattina le esercitazioni per testare ilYars. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca spiegando che diverse migliaia di truppe sono coinvolte nell'. "In totale, nelle esercitazioni sono coinvolti più di tremila militari e circa trecento pezzi di equipaggiamento", ha affermato il ministero della Difesa in una nota su Telegram.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Ucraina-Russia, Trump: 'Risolverò guerra in 24 ore con Zelensky e Putin' . #Adnkronos - putino : Il Wall Street Journal dipinge un quadro pessimista della situazione economica in Russia. Sebbene l'invasione della… - putino : Mentre l’offensiva russa in Ucraina arranca, alla TV di Stato russa ieri sera Solovyov ha chiesto le dimissioni del… - nata87038 : RT @LBasemi: ??Al portavoce delle Nazioni Unite Faran Haq è stata posta una domanda delicata 'Pensa che la presenza militare americana in S… - Anna302478978 : RT @itsmeback_: Il vaccino protegge L'uranio impoverito è innocuo L'Ucraina batterà la Russia Le miocarditi sono benigne Greta Thunberg è t… -