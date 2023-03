Ucraina, Putin: "Le sanzioni possono danneggiare l'economia | Guerra ibrida coi Paesi ostili, sarà lunga" | Zelensky invita Xi Jinping (Di mercoledì 29 marzo 2023) 29 mar 13:53 Grossi (Aiea) a Zaporizhzhia: "La situazione alla centrale nucleare non migliora" La situazione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia non migliora e le ostilità aumentano. Lo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 marzo 2023) 29 mar 13:53 Grossi (Aiea) a Zaporizhzhia: "La situazione alla centrale nucleare non migliora" La situazione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia non migliora e letà aumentano. Lo ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Guerra giorno 397: le minacce atomiche di Putin nascondono la debolezza russa @AndreaLavazza @Avvenire_Nei - Adnkronos : Ucraina-Russia, Trump: 'Risolverò guerra in 24 ore con Zelensky e Putin' . #Adnkronos - MarianoGiustino : Questa sera ci incontreremo a #Milano, in piazza Duomo, dalle ore 19 con #Iraniani e #Ucraini. '#Iran e #Ucraina. W… - ShimaFlorenc : @barranaiek @MoniaVenturini Pensa un che stupido io. Fino a poco fa pensavo fosse Putin a massacrare gli ucraini. M… - AmbasciataUSA : “Putin ha scelto la guerra contro l'Ucraina, eppure Russia e Cina continuano a dire che in qualche modo è colpa del… -