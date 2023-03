Ucraina | Pentagono | ' per gli F16 è ancora presto'

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Washington, 29 mar. (Adnkronos) - Il capo del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha affermato che attualmente l'ha più bisogno di difesa aerea, armi a lungo raggio e veicoli corazzati, e gli F16 "in questa fase della guerra" non aiuterebbero gli ucraini. "Ora il bisogno principale degli ucraini è la difesa aerea. Questa è un'esigenza fondamentale sul campo di battaglia. Hanno anche bisogno di armi a lungo raggio e veicoli blindati", ha affermato il capo del. "Forniamo loro un pacchetto significativo di tali dotazioni - ha aggiunto - Inoltre li addestriamo e garantiamo la fornitura delle armi. Per quanto riguarda i caccia F16, se viene presa una decisione del genere, ci vorranno circa 18 mesi perché vengano consegnati. Ma questo non aiuterà gli ucraini in questa fase della guerra".

Washington, 29 mar. (Adnkronos) – Il capo del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha affermato che attualmente l'Ucraina ha più bisogno ... blindati", ha affermato il capo del ...