Ucraina | Meloni | ' insieme per affrontare minacce e sfide senza precedenti'

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Il Summit for democracy rappresenta "una grande opportunità per le nostre democrazie per lavorarecontro lee le nuove minaccie che la pandemia e la brutale aggressione della Russia all'ci hanno posto davanti. Tutti crediamo nei valori democratici". Così il premier Giorgiaintervenendo in videoconferenza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Voleva prendere le redini della leadership diplomatica sull'#Ucraina. Peccato che, a un mese dalla conferenza, i pr… - fattoquotidiano : Ucraina, Ghisleri a La7: “Il 53% degli italiani non condivide la posizione di Meloni sull’invio di armi e le sue pa… - MarcoFattorini : Nei canali Telegram ucraini sta spopolando il video della risposta di Giorgia Meloni al Movimento 5 Stelle: «Ci dit… - valter778 : @poliziadistato Ci avevano detto gli Sholz, i Macron, la Giorgia Meloni e altri leader europei che l’invio massicci… - Antonio1457 : RT @to_cassandra: @SecolodItalia1 E questa notizia invece non la date? Il 21 febbraio la #Meloni annuncia un summit a Roma con Kiev e il re… -

Fin da ll'insediamento del governo, Francesco Lollobrigida aveva fatto intuire il suo ... Leggi anche › La guerra insi combatte nel Corno d'Africa. Cesvi: si muore di fame I ...'Sostenere cittadini e imprese è la priorità del Governo', afferma la premier. Gelo tra ...direttamente nella guerra' Anche la Germania è ormai 'coinvolta direttamente' nel conflitto in, ...'Tra qualche mese avremo un massacro in Europa , perché ci sarà la controffensiva in, e noi siamo assolutamente fermi. È ferma laed è ferma anche l'opposizione. Gli inglesi manderanno inle armi all'uranio impoverito e i giornali italiani, tranne Il Fatto ...

Ucraina, la “ricostruzione” va deserta. Meloni snobbata da Kiev&C. Il Fatto Quotidiano

Sono i punti di forza della premier italiana Giorgia Meloni individuati in un commento dedicato alla ... respingendo "le pressioni" contro l'invio di armi all'Ucraina in un Paese la cui opinione ...Tutti crediamo nei valori democratici”. Così il premier Giorgia Meloni intervenendo in videoconferenza.