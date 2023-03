Ucraina, la diretta – Zelensky invita Xi Jinping a Kiev. Media russi: “Drone ucraino colpisce un gasdotto a Belgorod” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Secondo quanto riportano alcuni canali russi, un nuovo attacco del Paese di Volodymyr Zelensky ha colpito un obiettivo strategico in territorio russo. Mosca testa un nuovo missile balistico intercontinentale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Secondo quanto riportano alcuni canali, un nuovo attacco del Paese di Volodymyrha colpito un obiettivo strategico in territorio russo. Mosca testa un nuovo missile balistico intercontinentale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : Gli 11 #Azzurrini ?? scelti da Paolo Nicolato per #Italia ???? ?? #Ucraina ???? ?? In diretta streaming dalle 19.30 su… - ItaliaViva : In diretta dalla #Camera, la dichiarazione di voto di @bobogiac sulla conversione in legge del DL recante disposizi… - Azzurri : #Under21 ???? #Italia ?? #Ucraina ???? ?? Oggi, ore 20.00 ??? #ReggioCalabria ?? Amichevole ?? In diretta streaming su ????… - fattoquotidiano : Ucraina, la diretta – Zelensky invita Xi Jinping a Kiev. Media russi: “Drone ucraino colpisce un gasdotto a Belgoro… - OttobreInfo : RT @sole24ore: ?? #Ucraina, ultime notizie. #Zelensky invita #XiJinping, pronto a parlare con lui. ?? #Russia avvia esercitazioni missilist… -