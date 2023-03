Ucraina, la diretta – Putin ammette: “Possibile effetto negativo delle sanzioni”. Kiev: “Controffensiva con i Leopard prima dell’estate” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Per la prima volta il presidente russo riconosce il potenziale impatto delle misure restrittive imposte dall’Occidente sull’economia russa. Drone ucraino colpisce un gasdotto a Belgorod. Mosca sospende la condivisione di informazioni con Usa sulle armi nucleari L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Per lavolta il presidente russo riconosce il potenziale impattomisure restrittive imposte dall’Occidente sull’economia russa. Drone ucraino colpisce un gasdotto a Belgorod. Mosca sospende la condivisione di informazioni con Usa sulle armi nucleari L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaViva : In diretta dalla #Camera, la dichiarazione di voto di @bobogiac sulla conversione in legge del DL recante disposizi… - Azzurri : Gli 11 #Azzurrini ?? scelti da Paolo Nicolato per #Italia ???? ?? #Ucraina ???? ?? In diretta streaming dalle 19.30 su… - Azzurri : #Under21 ???? #Italia ?? #Ucraina ???? ?? Oggi, ore 20.00 ??? #ReggioCalabria ?? Amichevole ?? In diretta streaming su ????… - vittrakkia : RT @consolesvizzIT: Natascha Lusenti, durante la serata di presentazione del ?? 'Il fronte russo', modera il dibattito sull'esperienza diret… - DeSantis1948 : RT @petergomezblog: Ucraina, la diretta – Putin ammette: “Possibile effetto negativo delle sanzioni”. Per Mosca “la guerra ibrida coi Paesi… -