(Di mercoledì 29 marzo 2023) Kiev, 29 mar. (Adnkronos) - Il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica () Rafael Marianosi sta dirigendoladi, la più grande d'Europa nel sud dell'. Qui la situazione è ''molto pericolosa'', come ha detto lo stesso, che alla Cnn ha denunciato un ''aumento delle azioni militari'' intorno all'impianto. Per ladila situazione ''al momento non sta migliorando'' e si registra ''un aumento crescente delle truppe, veicoli militari e artiglieria pesante''.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kobaGori1878 : @hells___kitchen @Maurizi96745767 @ilcupo_m Sì, credici, vai con il mainstream di Putin, rimane il fatto che l’Ucra… - PoliticaNewsNow : Ucraina, Grossi: 'Nei prossimi giorni sarò in Russia' - radio3mondo : Ci spostiamo in Ucraina, dove #Zelenksky ha incontrato ieri Rafael Grossi , il direttore generale dell'AIEA - Agenz… - pornocriceto : L'AMORE DI KATE AUMENTA DI LIVELLO! Bellezza ucraina dalle gambe lunghe ... #Adolescenti #Anale #AnalVids #Bianca… - ninda1952 : RT @RaiNews: Ucraina. Nei giorni scorsi un missile russo ha colpito un palazzo residenziale a Zaporizhzhia, Grossi dell'Aeia si è detto mol… -

... 'osservato speciale' nella guerra trae Russia, "le azioni militari continuano", come spiega il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael, ...Rafael, direttore dell'Aiea, è sempre più preoccupato per i combattimenti intorno alla centrale nuclearedi Zaporizhzhia: 'Le mie squadre lì riferiscono ogni giorno sugli attacchi'. ...7.00 Zaporizhzhia, Aiea in centrale nucleare Il direttore dell'Aiea,, è atteso alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, in, occupata dalle forze armate della Federazione Russa. La delegazione dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica arriverà in ...

Ucraina: Grossi (Aiea) verso centrale nucleare Zaporizhzhia Il Tirreno

situata nella zona di guerra tra Ucraina e Russia, l’impianto è diventato un’area di osservazione speciale. Secondo il direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), ...Il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, dovrebbe visitare oggi la centrale nucleare ucraina di Zaporizhia, occupata dalle forze russe e per la quale la comunità ...