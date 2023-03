Ucraina: Gb, 'Kiev ha respinto i russi da linea rifornimento di Bakhmut' (Di mercoledì 29 marzo 2023) Londra, 29 mar. (Adnkronos) - "Continuano i combattimenti nella città di Bakhmut, nel Donbass, anche se gli assalti russi sono diminuiti nelle ultime settimane. Uno dei risultati chiave delle recenti operazioni ucraine è stato probabilmente quello di respingere i caccia russi del gruppo Wagner dalla strada di campagna '0506', che è una linea di rifornimento fondamentale per i difensori ucraini". Lo scrive su Twitter il ministero della Difesa britannico nel suo bollettino quotidiano sulla guerra russo-Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Londra, 29 mar. (Adnkronos) - "Continuano i combattimenti nella città di, nel Donbass, anche se gli assaltisono diminuiti nelle ultime settimane. Uno dei risultati chiave delle recenti operazioni ucraine è stato probabilmente quello di respingere i cacciadel gruppo Wagner dalla strada di campagna '0506', che è unadifondamentale per i difensori ucraini". Lo scrive su Twitter il ministero della Difesa britannico nel suo bollettino quotidiano sulla guerra russo-

