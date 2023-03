Ucraina, Crosetto “L'Italia non invierà truppe sul campo” (Di mercoledì 29 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'Italia non ha alcuna intenzione di inviare truppe sul campo”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso del question time alla Camera, in risposta a un'interrogazione sul sostegno militare all'Ucraina.Poi, in merito al sistema Samp-T, il ministro ha sottolineato “come l'Italia stia rendendo disponibili talune componenti provenienti da un assetto non operativo. Tali componenti – ha spiegato -, una volta integrate con le altre offerte dai francesi, costituiranno un sistema difensivo completo che potrà essere utilmente impiegato da parte di Kiev dopo il necessario addestramento del personale, perchè sono convinto sia giusto addestrare il personale a difendere le città e i civili ucraini da attacchi russi. Non è un materiale che serve ad ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'non ha alcuna intenzione di inviaresul”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, nel corso del question time alla Camera, in risposta a un'interrogazione sul sostegno militare all'.Poi, in merito al sistema Samp-T, il ministro ha sottolineato “come l'stia rendendo disponibili talune componenti provenienti da un assetto non operativo. Tali componenti – ha spiegato -, una volta integrate con le altre offerte dai francesi, costituiranno un sistema difensivo completo che potrà essere utilmente impiegato da parte di Kiev dopo il necessario addestramento del personale, perchè sono convinto sia giusto addestrare il personale a difendere le città e i civili ucraini da attacchi russi. Non è un materiale che serve ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogsicilia : #notizie #sicilia Ucraina, Crosetto “L’Italia non invierà truppe sul campo” - - QdSit : Ucraina, Crosetto “L’Italia non invierà truppe sul campo” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ucraina, Crosetto “L’Italia non invierà truppe sul campo” - - fisco24_info : Ucraina, Conte a Crosetto: 'Governo più che schierato con Nato è schienato': (Adnkronos) - Il presidente M5S in ris… - ledicoladelsud : Ucraina, Crosetto “L’Italia non invierà truppe sul campo” -