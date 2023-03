Ucraina: blackout a Melitopol a causa degli attacchi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Kiev, 29 mar. (Adnkronos) - L'alimentazione elettrica è stata interrotta nella città occupata di Melitopol, nel sud dell'Ucraina, dopo che è stata bombardata dalle forze ucraine. Lo ha dichiarato su Telegram Vladimir Rogov, membro del consiglio dell'amministrazione militare-civile filo-russa nella regione di Zaporizhzhia, precisando che "oggi intorno alle 5:30 locali, una serie di esplosioni ha risuonato nella città di Melitopol. A seguito dei bombardamenti di Kiev, le strutture di alimentazione elettrica sono state danneggiate. L'alimentazione è stata sospesa a Melitopol e in alcuni insediamenti vicini". "Secondo i rapporti preliminari, i bombardamenti provenivano da lancia razzi multipli Himars e non ci sono state vittime. I servizi di emergenza sono intervenuti", ha aggiunto Rogov. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Kiev, 29 mar. (Adnkronos) - L'alimentazione elettrica è stata interrotta nella città occupata di, nel sud dell', dopo che è stata bombardata dalle forze ucraine. Lo ha dichiarato su Telegram Vladimir Rogov, membro del consiglio dell'amministrazione militare-civile filo-russa nella regione di Zaporizhzhia, precisando che "oggi intorno alle 5:30 locali, una serie di esplosioni ha risuonato nella città di. A seguito dei bombardamenti di Kiev, le strutture di alimentazione elettrica sono state danneggiate. L'alimentazione è stata sospesa ae in alcuni insediamenti vicini". "Secondo i rapporti preliminari, i bombardamenti provenivano da lancia razzi multipli Himars e non ci sono state vittime. I servizi di emergenza sono intervenuti", ha aggiunto Rogov.

