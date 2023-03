Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : Caffè Affari (ristretto) 5 cose da sapere prima che aprano i mercati, con @elisaapiazza: ??Sorpresa UBS: torna Ser… - ivangoretti : RT @classcnbc: Caffè Affari (ristretto) 5 cose da sapere prima che aprano i mercati, con @elisaapiazza: ??Sorpresa UBS: torna Sergio Ermot… - fisco24_info : Ubs vola, per la Borsa Ermotti è l'uomo giusto per la sfida: Analisti, esperto in ristrutturazioni su larga scala - __carmelog__ : RT @classcnbc: Caffè Affari (ristretto) 5 cose da sapere prima che aprano i mercati, con @elisaapiazza: ??Sorpresa UBS: torna Sergio Ermot… - sole24ore : ?? #Borse: il recupero arriva dai #tech. Acquisti su #Ubs dopo nomina #Ermotti. Scatta la terza seduta consecutiva i… -

Non mancano di segnalare la grande sfida che lo aspetta con il progetto di fusione di due banche globali, Ubs e Credit Suisse, di rilevanza sistemica. Durante la conferenza stampa di annuncio del ritorno a sorpresa di Ermotti.
Alibaba a Hong Kong Il buon umore arriva anche dai listini asiatici con l'annuncio del maxipiano.
Trovato l'accordo per il salvataggio di Credit Suisse, si fonderà con la rivale Ubs.

Ubs vola, per la Borsa Ermotti è l'uomo giusto per la sfida Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Ubs prende la rincorsa a Zurigo, sale fino a guadagnare il 3% e ora prosegue in rialzo del 2,4% a 18,17 franchi svizzeri. Il mercato, emerge dai commenti degli analisti, ...Alibaba vola in apertura alla Borsa di Hong Kong all’indomani dell’annuncio del maxipiano di ristrutturazione del gruppo che vedrà le sue attività, pari a 220 miliardi di dollari, divise in sei unità… ...