... ci sono infatti i precedenti di Merrill Lynch, di(dove in sette anni accumulò 50 milioni di stock option) e del Santander dove per la mancatavenne poi compensato con 43 milioni. Ma ...... la posizione di Attilio Fontana è però cambiata venendo indagato per abuso d'ufficio per la... Negli sviluppi dell'inchiesta sui camici, sono spuntati fuori un conto in Svizzera all'per ...Performance borsistica a parte, laè stata accolta con positività dagli analisti del lusso, ... Gli analisti die Oddo hanno, invece, confermato il precedente giudizo "neutrale" sulle azioni ...

**Ubs: nomina Sergio Ermotti nuovo Ceo Il Tirreno

Una commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) per far luce sull’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS. È quanto proporrà l’Ufficio del Consiglio nazionale. Tale decisione, si legge in una not ...PKB si struttura per ampliare la propria gamma di prodotti e servizi di Wealth Management. PKB è lieta di annunciare che a partire dal 1° Aprile, Alfonso Rivolta entrerà a far parte della PKB, nel ruo ...