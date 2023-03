(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilvuole Victor, il giocatore nigeriano del Napoli piace anche in Premier League al Manchester United. Il calciomercato del Napoli si infiamma con un’asta che si sta scatenando per. Il giocatore piace a tantissimi club in giro per l’Europa. Anche perché fino ad ora lo score dell’attaccante del Napoli è fenomenale: 25 gol, al netto di 7 partite saltate per infortunio. Una macchina da guerra, in grado di segnare praticamente sempre, ma di lavorare anche per la squadra, grazie ad una crescita esponenziale avuta con Spalletti. Calciomercato Napoli: ilvuolefa sapere che sull’attaccante “nigeriano c’è inil ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : TUTTOSPORT - Osimhen: pressing fortissimo del Bayern Monaco, pronta una cifra monstre #BayernMonaco #OSIMHEN… - 1926pe : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, Giuntoli ha proposto Brobbey e Boniface come sostituti di Osimhen - 1926pe : RT @tuttonapoli: Tuttosport - Bayern disposto a follie per Osimhen: sul piatto cifra monstre più bonus - susydigennaro : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, Giuntoli ha proposto Brobbey e Boniface come sostituti di Osimhen - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, Giuntoli ha proposto Brobbey e Boniface come sostituti di Osimhen -

Qualifiche Coppa d'Africa,e Bennacer ok La Nigeria di Victorha battuto per 1 - 0 in trasferta la Guinea Bissau, in una gara valida per la 4ª giornata delle qualificazioni alla ...In campo, per le Super Aquile, sono partiti titolari siache Lookman ma nulla hanno potuto contro la capolista del girone, prima a 7 punti (uno in più della Nigeria appena sconfitta). Il ......per blindaree Kvara. Verso la Lazio del futuro: "Zielisnki è il sogno di Sarri". Juve, il PM si da da parte. Friedkin e la Roma, ora è gelo: assenti all'Olimpico dal 9 marzo.apre ...

PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Bayern e United asta per Osimhen" Tutto Napoli

Victor Osimhen è l'oggetto del desiderio di numerosi club di caratura internazionale. Tra le squadre interessate al centravanti nigeriano, come riporta l'edizione odierna del quotidiano TuttoSport, ci ...Ora vinco con la Juve", assicura Dusan Vlahovic e Tuttosport in prima pagina oggi ... Bayern e United asta per Osimhen. Pressing delle big d'Europa sul Napoli, che si cautela: nel mirino Hojlund, ...