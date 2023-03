Turismo: proposta Santanché: 'Incentivi a chi lavora sabato e domenica' (Di mercoledì 29 marzo 2023) "Nel Turismo c'è una grande possibilità di occupazione ma per i giovani lavorare il sabato o la domenica è faticoso, sono più attenti alla qualità della vita e al tempo libero. Noi stiamo pensando, e ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 29 marzo 2023) "Nelc'è una grande possibilità di occupazione ma per i giovanire ilo laè faticoso, sono più attenti alla qualità della vita e al tempo libero. Noi stiamo pensando, e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : RT @TommasoFoti: La pdl sullo sviluppo del turismo accessibile è una proposta di civiltà. Speriamo via sia una tempestiva valutazione dell… - SoniaLaVera : RT @TommasoFoti: La pdl sullo sviluppo del turismo accessibile è una proposta di civiltà. Speriamo via sia una tempestiva valutazione dell… - lasalandra_gd : RT @TommasoFoti: La pdl sullo sviluppo del turismo accessibile è una proposta di civiltà. Speriamo via sia una tempestiva valutazione dell… - TommasoFoti : La pdl sullo sviluppo del turismo accessibile è una proposta di civiltà. Speriamo via sia una tempestiva valutazio… - An_Marchisella : Stop alla pesca dei ricci di #mare #sea #ocean #Puglia #Salento #turismo, la proposta di legge va in porto -