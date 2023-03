Tulipani distrutti dalla grandine, il fioricoltore replica alle accuse: “La terra non mente, perché dovremmo noi?” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il video in cui si dispera e piange perché la grandine ha distrutto il suo campo di Tulipani è diventato presto virale e ha fatto scattare una gara di solidarietà che in breve ha portato a duemila donazioni e oltre 28mila euro raccolti: Giuseppe Savino, della Cascina Savino di Foggia, si difende da chi – dopo la vicenda – ha sollevato dubbi sulla sua uscita social, insinuando che si sia trattato di una trovata di marketing. Come Selvaggia Lucarelli, che su Instagram ha dedicato alcune storie sull’argomento, ricordando un’altra raccolta fondi del 2021: “Furono raccolti dei bei soldi anche in quell’occasione. Ma dotarsi di serre o di un’assicurazione?”. “Trovatelo voi qualcuno che venga ad assicurarceli: il valore non è quello dei fiori venduti direttamente al commerciante, ma è quello dell’esperienza”, dice a ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il video in cui si dispera e piangelaha distrutto il suo campo diè diventato presto virale e ha fatto scattare una gara di solidarietà che in breve ha portato a duemila donazioni e oltre 28mila euro raccolti: Giuseppe Savino, della Cascina Savino di Foggia, si difende da chi – dopo la vicenda – ha sollevato dubbi sulla sua uscita social, insinuando che si sia trattato di una trovata di marketing. Come Selvaggia Lucarelli, che su Instagram ha dedicato alcune storie sull’argomento, ricordando un’altra raccolta fondi del 2021: “Furono raccolti dei bei soldi anche in quell’occasione. Ma dotarsi di serre o di un’assicurazione?”. “Trovatelo voi qualcuno che venga ad assicurarceli: il valore non è quello dei fiori venduti direttaal commerciante, ma è quello dell’esperienza”, dice a ...

