Tudor non cita mai il Napoli: «Il Psg superiore a Inter e Juve, la Ligue1 più intensa della Serie A» (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’allenatore del Marsiglia, Igor Tudor, ha parlato anche di Serie A nell’Intervista concessa a L’Equipe. Secondo l’ex tecnico del Verona, infatti, il campionato francese sarebbe superiore a quello italiano in diversi aspetti, uno di questi è l’intensità. Tudor afferma che la Ligue 1 è un campionato emozionante e con giocatori ricchi di talento. Non cita mai il Napoli. Quando fa il paragone col Psg, ricorre a Juventus e Inter. Di seguito le sue parole: Hai seguito la Ligue 1 prima di venire?«Onestamente, molto poco. In Italia guardiamo più alla Spagna e all’Inghilterra. La Francia è meno considerata e questo è un errore. Perché quando inizi a guardarla davvero, cambi completamente idea. È un campionato emozionante, con stadi bellissimi, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’allenatore del Marsiglia, Igor, ha parlato anche diA nell’vista concessa a L’Equipe. Secondo l’ex tecnico del Verona, infatti, il campionato francese sarebbea quello italiano in diversi aspetti, uno di questi è l’intensità.afferma che la Ligue 1 è un campionato emozionante e con giocatori ricchi di talento. Nonmai il. Quando fa il paragone col Psg, ricorre antus e. Di seguito le sue parole: Hai seguito la Ligue 1 prima di venire?«Onestamente, molto poco. In Italia guardiamo più alla Spagna e all’Inghilterra. La Francia è meno considerata e questo è un errore. Perché quando inizi a guardarla davvero, cambi completamente idea. È un campionato emozionante, con stadi bellissimi, ...

