(Di mercoledì 29 marzo 2023) Non sono parole positive per ilquelle pronunciate daall'Equipe. L'attuale tecnico del Marsiglia vanta una lunga esperienza in serie A sia da calciatore che da allenatore , ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Tudor declassa il calcio italiano: 'La #Ligue1 è superiore, vi spiego perché..:': L'attuale tecnico del #Marsiglia… -

Non sono parole positive per il calcio italiano quelle pronunciate daall'Equipe. L'attuale tecnico del Marsiglia vanta una lunga esperienza in serie A sia da calciatore che da allenatore , quindi ha ben presente quella che è la realtà del calcio ...Non sono parole positive per il calcio italiano quelle pronunciate daall'Equipe. L'attuale tecnico del Marsiglia vanta una lunga esperienza in serie A sia da calciatore che da allenatore , quindi ha ben presente quella che è la realtà del calcio ...

Tudor declassa il calcio italiano: "La Ligue 1 è superiore, vi spiego perché" Corriere dello Sport

Non sono parole positive per il calcio italiano quelle pronunciate da Tudor all'Equipe. L'attuale tecnico del Marsiglia vanta una lunga esperienza in serie A sia da calciatore che da allenatore, ...