Tudor contro la Serie A | “La Ligue 1 è tutta un’altra cosa”

Il tecnico del Marsiglia, Igor Tudor, ha parlato all'Equipe. Qui l'ex tecnico del Verona si è scagliato contro la Serie A. Ecco le sue parole: "Se domani si giocasse Empoli-Strasburgo, quest'ultima vincerebbe con ampio margine. C'è un motivo se la Premier compra da qui. In Italia non ci sono club forti come il Psg, neanche Inter e Juve sono del livello del Psg. In Serie A poi ci sono tre o quattro squadre che da un punto di vista della rosa hanno più qualità, rispetto alle equivalenti francesi, ma dal sesto posto in poi, le squadre francesi sono più forti. Se domani si giocasse Empoli-Strasburgo, la seconda vincerebbe con ampio margine, lo stesso per Reims-La Spezia. E quando affronti il Reims ci sono sempre tre o quattro giocatori che vorresti prenderti. E la stessa cosa vale per lo Strasburgo.

