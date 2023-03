Tsai incontrerà McCarthy? Il viaggio americano della presidente di Taiwan

Leggi su formiche

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tutto pronto per ildiIng-wen,di, prima negli Stati Uniti e dopo in Centro America. Ad oggi non è confermato l’appuntamento, ma è molto probabile che in uno dei due scali sul territorioilCamera, Kevinè partita mercoledì per gli Stati Uniti, e da lì andrà successivamente in Guatemala e Belize per rafforzare i rapporti con gli alleati diplomatici. Ha lasciato Taipei, in direzione New York, su un aereo sorvegliato da caccia F-16. La stampa internazionale, tra cui il quotidiano The New York Times e l’agenzia Bloomberg, sostengono che neldi ritorno asi fermerà in ...