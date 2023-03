Trump in manette? Ecco tutto ciò che serve sapere Scrive Lucio Martino

Leggi su formiche

(Di mercoledì 29 marzo 2023) La settimana scorsa l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, ha annunciato il suo imminente arresto da parte del procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg. A seguire, sono stati in molti, e non solo tra i sostenitori dell’ex presidente, a lamentare un abuso di potere volto al tentativo di screditareutilizzando la Legge a fini politici. Tra questi spicca il nome del penalista, ed ex docente di diritto costituzionale di Harvard, Alan Dershowitz, secondo il quale questa di Bragg non è l’unica manovra giuridica orchestrata in questo periodo per danneggiare le ambizioni elettorali dell’ex presidente, ma tra tutte è senz’altro la più debole. Secondo questa chiave di lettura, il procuratore distrettuale Bragg, invece di dedicarsi all’amministrazione della giustizia in una città i cui tassi di criminalità sono in forte crescita, nel ...