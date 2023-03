Truffe alle BANCHE, scomparsi migliaia di euro in Italia in questi giorni (Di mercoledì 29 marzo 2023) TecnoAndroid.it I tentativi di phishing che stanno girando da diversi giorni, sono stati in grado di derubare dei propri soldi anche gli utenti più attenti. Le BANCHE, al nome delle quali vengono creati tali i messaggi, sono anch’essi parte lesa, situazione che in molti di certo non avrebbero mai voluto vedere. Direttamente qui in basso c’è un esempio chiaro, il quale consiste nella nuova e-mail che in tanti hanno ricevuto ultimamente. Truffe alle BANCHE: c’è un messaggio che sta girando tramite e-mail molto pericoloso Come potete notare direttamente qui in basso, il messaggio sembra effettivamente molto realistico. Diverse persone infatti ci sono cascate perdendo i loro soldi, visto che il link in questione che si trova in prossimità della frase “attiva il tuo account“, è in grado ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 29 marzo 2023) TecnoAndroid.it I tentativi di phishing che stanno girando da diversi, sono stati in grado di derubare dei propri soldi anche gli utenti più attenti. Le, al nome delle quali vengono creati tali i messaggi, sono anch’essi parte lesa, situazione che in molti di certo non avrebbero mai voluto vedere. Direttamente qui in basso c’è un esempio chiaro, il quale consiste nella nuova e-mail che in tanti hanno ricevuto ultimamente.: c’è un messaggio che sta girando tramite e-mail molto pericoloso Come potete notare direttamente qui in basso, il messaggio sembra effettivamente molto realistico. Diverse persone infatti ci sono cascate perdendo i loro soldi, visto che il link inone che si trova in prossimità della frase “attiva il tuo account“, è in grado ...

