Treviso, sequestrati tre laboratori tessili. Negli ultimi 15 anni sono stati gestiti da imprese "apri e chiudi"

Evasione per due milioni di euro da parte delle dieci ditte che hanno gestito i tre opifici, che, dopo essere divenute insolventi, trasferivano personale e macchinari a un'altra azienda costituita ad hoc. Che operava nello stesso luogo, con gli stessi clienti e fornitori,...

