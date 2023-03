Treviso: sequestrati tre laboratori tessili gestiti in ultimi 15 anni da imprese 'apri e chiudi' (Di mercoledì 29 marzo 2023) Treviso, 29 mar. (Adnkronos) - Le Fiamme Gialle di Treviso, con il supporto di Vigili del Fuoco, S.P.I.S.A.L., Ispettorato del Lavoro e A.R.P.A.V. di Treviso, nonché con il contributo dei comuni interessati, hanno eseguito tre distinti controlli in aziende tessili nei comuni di Crocetta del Montello, Cornuda e Giavera del Montello. Diverse le violazioni delle norme volte a prevenire gli infortuni sui luoghi di lavoro e irregolarità in materia di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. In particolare, sono stati riscontrati assenza di mezzi di estinzione portatili, mancanza di segnali indicanti le vie di uscita e delle luci di sicurezza in prossimità delle porte di emergenza, vie di fuga ostruite e non fruibili, omessa formazione dei dipendenti in merito ai rischi generali e specifici in materia di salute e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023), 29 mar. (Adnkronos) - Le Fiamme Gialle di, con il supporto di Vigili del Fuoco, S.P.I.S.A.L., Ispettorato del Lavoro e A.R.P.A.V. di, nonché con il contributo dei comuni interessati, hanno eseguito tre distinti controlli in aziendenei comuni di Crocetta del Montello, Cornuda e Giavera del Montello. Diverse le violazioni delle norme volte a prevenire gli infortuni sui luoghi di lavoro e irregolarità in materia di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. In particolare, sono stati riscontrati assenza di mezzi di estinzione portatili, mancanza di segnali indicanti le vie di uscita e delle luci di sicurezza in prossimità delle porte di emergenza, vie di fuga ostruite e non fruibili, omessa formazione dei dipendenti in merito ai rischi generali e specifici in materia di salute e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmetropolitan : La Guardia di Finanza di #Treviso ha sequestrato tre laboratori tessili, gestiti negli ultimi 15 anni da imprese st… - ilmetropolitan : Treviso: sequestrati 2.740 paia di guanti antincendio, riportanti indicazioni ingannevoli sull'origine italiana - - messveneto : Arrestato il narcotrafficante che gestiva la rete dello spaccio tra Udine e Treviso: sequestrati due chili di cocai… - Telefriuli1 : Sequestrati oltre due chili di stupefacente. In manette anche la cugina del domenicano. L'uomo ha anche tentato di… - tribuna_treviso : Padre e figlio badanti accusati del furto di 94 mila euro in contanti che un 79enne custodiva in casa. Blitz dei ca… -