Treviso | in Appello pena dimezzata per la bomba davanti alla sede della Lega | 14 anni e 10 mesi all’anarchico Sorroche

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 marzo 2023)per l’anarchico spagnolo Fernando Juan Antonio, 46, accusato di aver piazzato unaall’esterno del K3, laNord-Liga Veneta anell’agosto 2018. Non più 28di reclusione, come deciso in primo grado, ma 14e 10. La sentenza d’arriva a pochi giorni dmanifestazione degli anarchici a Venezia organizzata proprio per protesta nei confronti del processo in aula-bunker di Mestre. La corte, presieduta da Carlo Citterio, è rimasta in camera di consiglio per sette ore. In mattinata, a spianare la strada verso una riduzione aveva contribuito la requisitoria del procuratore generale ...