Treviso, 13enne solo in casa da mesi trovato tra rifiuti e animali (Di mercoledì 29 marzo 2023) Stimolare l’indipendenza dei figli è certamente importante, ma lo scenario scoperto in un borgo della provincia di Treviso e che ha avuto per protagonista un 13enne, è sembrato quasi difficile da credere anche per i carabinieri che sono riusciti a soccorrerlo. Il ragazzino, infatti, ha trascorso quasi tutta l’estate 2022 da solo, avendo come unica compagnia un cane, due gatti e alcuni conigli. Attraverso un cellulare riusciva ad avere qualche contatto con l’esterno e a chiamare un dipendente di un supermercato di sua conoscenza che gli faceva recapitare la spesa. Secondo la prima ricostruzione dei fatti realizzata dalle forze dell’ordine, la madre lo avrebbe abbandonato per lavorare in provincia di Verona, convinta di non poterlo portare con sé. Il padre, invece, era lontano da tempo, visto che si trovava in Ucraina per combattere ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 29 marzo 2023) Stimolare l’indipendenza dei figli è certamente importante, ma lo scenario scoperto in un borgo della provincia die che ha avuto per protagonista un, è sembrato quasi difficile da credere anche per i carabinieri che sono riusciti a soccorrerlo. Il ragazzino, infatti, ha trascorso quasi tutta l’estate 2022 da, avendo come unica compagnia un cane, due gatti e alcuni conigli. Attraverso un cellulare riusciva ad avere qualche contatto con l’esterno e a chiamare un dipendente di un supermercato di sua conoscenza che gli faceva recapitare la spesa. Secondo la prima ricostruzione dei fatti realizzata dalle forze dell’ordine, la madre lo avrebbe abbandonato per lavorare in provincia di Verona, convinta di non poterlo portare con sé. Il padre, invece, era lontano da tempo, visto che si trovava in Ucraina per combattere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Treviso, il 13enne lasciato da solo in casa dalla madre per mesi con un cane, gatti e conigli - Piergiulio58 : Treviso, il 13enne lasciato da solo in casa dalla madre per mesi con un cane, gatti e conigli. La donna è stata den… - fanpage : La madre lo avrebbe abbandonato tra sporcizia e rifiuti per andare a lavorare in provincia di Verona -