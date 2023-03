Trent’anni fa l’esordio di Totti | il commento-aneddoto del figlio dell’arbitro Boggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : 28 marzo 1993: trent'anni fa un imberbe Francesco Totti faceva l'esordio in Serie A - ASR192711 : RT @DiMarzio: 28 marzo, 1993: trent’anni fa l’esordio di Francesco #Totti con la @OfficialASRoma - marocchinooo : RT @PagineRomaniste: ?? Trent’anni fa l’esordio di Totti ???? ??Esiste un prima e dopo Totti nella storia della Roma e del calcio italiano. T… - DavideMondelli : RT @DiMarzio: 28 marzo, 1993: trent’anni fa l’esordio di Francesco #Totti con la @OfficialASRoma - BresciaOggiIT : Trent'anni fa a Brescia l'esordio in serie A di Francesco Totti VIDEO aveva 16 anni, venne lanciato da Boskov al… -

... con il quale poi io ho lavorato per". a loro'ho detto subito: "prendiamo lui! E ... Il suoarriva nel 1964, con La vita agra di ...Il suoartistico avviene nell'ambito del ... Stan Getz e Bud Powell, a cui si ispira per'... farà da apripista oltre vent'dopo a una fugace ..."Se me lo dicevi prima" e incide il live "'...esatti dal giorno che ha cambiato la sua storia e quella del club a cui ha deciso di legarsi per sempre. Francesco Totti ha scelto di celebrare'anniversario del suoin Serie A con ...