Trema la terra in Molise | terremoto avvertito anche nel Sannio

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAl momento è una stima provvisoria, ma l’intensità è stata notevole.lain, epicentro in provincia di Campobasso, altezza di Ripalimosani. Stima magnitudo compresa tra i 4.6 e i 5.2, e torna alla mente ilindel 2002. La scossa, di forte intensità, è stata avvertita in tutto il. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... moliseweb : La terra trema in Molise, forte Scossa di terremoto di magnitudo tra 4.6 e 5.1: epicentro Ripalimosani - CoratoLiveIt : Trema la terra nel sud Italia, scossa percepita nel barese e nella Bat - BarlettaLiveIt : Trema la terra nel sud Italia, scossa percepita nel barese e nella Bat - fr4nko__ : RT @enricoco999: ragazzi quello è lo scudetto pure la terra trema forza Napoli forza liooooon ??????#terremoto - enricoco999 : ragazzi quello è lo scudetto pure la terra trema forza Napoli forza liooooon ??????#terremoto -

Laancora in Indonesia Nuovo forte terremoto, scossa avvertita anche a Bali: tre morti, rientrato allarme tsunami 'Abbiamo riassaporato il ritorno alla 'normalità' che mai come ora ci ...Quando lei parla della sua città le brillano gli occhi e lela voce: impressione o verità "...come il mio mi fa sognare di poter contribuire alla soluzione delle sofferenze della mia". Non ...ancora lanella zona di Sant'Elia a Pianisi. Dopo gli eventi sismici dei... Articoli recenti Sess0 all'aperto a Isernia, mentre la ragazza gli ruba il portafogli: due denunciati per atti ...