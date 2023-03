Tregua fiscale | c’è più tempo | ecco come funziona e chi può aderire

Leggi su fmag

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Consiglio dei Ministri di ieri sera ha spezzato una lancia in favore di quanti attendevano una proroga alla: parliamo, in altri termini della disciplina meglio notaadesione agevolata (o, ancora, rottamazione quater), ossia lo stralcio delle cartelle nei contenziosi con la Pubblica Amministrazione fino a circa mille euro di importo. In breve, il ravvedimento speciale sui tributi dovuti all’Agenzia delle Entrate e sulle violazioni delle dichiarazioni dei redditi sarà possibile fino al 31 ottobre e al 30 novembre 2023, con la prima rata passata dal 31 marzo al 30 settembre. Questo ravvedimento speciale è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2023 per regolarizzare le cartelle esattoriali relative al 2021 e agli anni precedenti, con sanzioni ridotte. Ma vediamo insieme nel dettaglio. ...