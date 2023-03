Trasporti, al via gli aiuti agli utenti (Di mercoledì 29 marzo 2023) Pronto a partire anche se in grande ritardo il bonus a favore degli utenti dei tarsporti pubblici Gli aumenti dei carburanti dovuti al ripristino delle accise dello scoros gennaio avevano spinto il governo a rispolverare un bonus dei governi precedenti. Si tratta del bonus Trasporti che in grade ritardo vede il momento della partenza con L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 29 marzo 2023) Pronto a partire anche se in grande ritardo il bonus a favore deglidei tarsporti pubblici Gli aumenti dei carburanti dovuti al ripristino delle accise dello scoros gennaio avevano spinto il governo a rispolverare un bonus dei governi precedenti. Si tratta del bonusche in grade ritardo vede il momento della partenza con L'articolo proviene da Consumatore.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilnautilus : Via alla gara d’appalto per l’infrastrutturazione del terminal rinfuse del Porto Canale - Saraccoribaltab : ???????????????????????????? ?????? 1906. ? 011 642458 ??Via Cullà , Moncalieri #saraccoribaltabili #gru #allestimentisaracco… - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - Pietro13774113 : RT @serebellardinel: Anche la #Germania si ferma per il più grande sciopero dei trasporti degli ultimi 30 anni!In #Italia purtroppo c'è #L… -