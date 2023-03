Traffico Roma del 29-03-2023 ore 20:00 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sta calando di intensità Traffico sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare permangono incolonnamenti nella zona sud in carreggiata esterna a partire dal vivo con la Roma Fiumicino a cena la Tuscolana volevi coda in carreggiata interna all’altezza del Bivio con la Roma L’Aquila e tra le uscite tuscolane da Appia sulla Roma Fiumicino incolonnamenti a partire dall’uscita Parco de’ Medici sino al viadotto della Magliana in direzione dell’EUR a complicare la situazione un incidente sulla tangenziale permangono code per Traffico tra Tor di Quinto la Salaria in direzione San Giovanni mentre la polizia locale Ci segnala un incidente sulla via Ostiense Tra il raccordo e Vitinia Ci sono code in direzione di Ostia e ci sono ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 marzo 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sta calando di intensitàsulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare permangono incolonnamenti nella zona sud in carreggiata esterna a partire dal vivo con laFiumicino a cena la Tuscolana volevi coda in carreggiata interna all’altezza del Bivio con laL’Aquila e tra le uscite tuscolane da Appia sullaFiumicino incolonnamenti a partire dall’uscita Parco de’ Medici sino al viadotto della Magliana in direzione dell’EUR a complicare la situazione un incidente sulla tangenziale permangono code pertra Tor di Quinto la Salaria in direzione San Giovanni mentre la polizia locale Ci segnala un incidente sulla via Ostiense Tra il raccordo e Vitinia Ci sono code in direzione di Ostia e ci sono ...

