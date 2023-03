Traffico Roma del 29-03-2023 ore 14:30 (Di mercoledì 29 marzo 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 marzo 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Via Aurelia Antica ?????? traffico rallentato altezza Largo Don Luigi Guanella #Luceverde #Lazio - Camilla12484320 : Anche alle 11:30 il traffico in via Pineta Sacchetti non consente il passaggio delle ambulanze dirette al Gemelli a… - gattonero : @MrKaralis @msarigu72 Nel senso: chiudere via Roma era inevitabile, visto che ci sono dei lavori di ripensamento e… - gattonero : @MrKaralis @msarigu72 Io credo che certi 'smottamenti' della viabilità siano inevitabili, quando si cambia un siste… - VAIstradeanas : 10:29 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -