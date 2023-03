Traffico Roma del 29-03-2023 ore 12:30 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità riaperta al transito la centrale di via Cristoforo Colombo precedentemente chiusa causa di un veicolo andato a fuoco in direzione del centro ancora rallentato il Traffico su via Flaminia 3 via di Grottarossa e via dei Due Ponti verso Corso di Francia file per Traffico intenso tra la galleria Giovanni XXIII e via della Pineta Sacchetti In quest’ultima dire al quartiere Trieste chiusa al transito per lavori di potatura via Pietro Mascagni da via Giuseppe Martucci e via Filippo Marchetti fino alle 18 in corso in queste ore un convegno all’auditorium di via della Conciliazione presenti i rappresentanti del governo modificata la viabilità divieti di sosta e divieto di linee bus proseguono i lavori sulla sede tranviaria Trastevere chiuso il tratto tra ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 marzo 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità riaperta al transito la centrale di via Cristoforo Colombo precedentemente chiusa causa di un veicolo andato a fuoco in direzione del centro ancora rallentato ilsu via Flaminia 3 via di Grottarossa e via dei Due Ponti verso Corso di Francia file perintenso tra la galleria Giovanni XXIII e via della Pineta Sacchetti In quest’ultima dire al quartiere Trieste chiusa al transito per lavori di potatura via Pietro Mascagni da via Giuseppe Martucci e via Filippo Marchetti fino alle 18 in corso in queste ore un convegno all’auditorium di via della Conciliazione presenti i rappresentanti del governo modificata la viabilità divieti di sosta e divieto di linee bus proseguono i lavori sulla sede tranviaria Trastevere chiuso il tratto tra ...

