Traffico Roma del 29-03-2023 ore 10 | 30

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gattonero : @MrKaralis @msarigu72 Nel senso: chiudere via Roma era inevitabile, visto che ci sono dei lavori di ripensamento e… - gattonero : @MrKaralis @msarigu72 Io credo che certi 'smottamenti' della viabilità siano inevitabili, quando si cambia un siste… - VAIstradeanas : 10:29 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - 14C800 : @Roma Stacco troppo importante, disequilibrio totale. Le vere citta' distribuiscono edifici etc. e traffico..sembra… - salsano : @annamarylight Bene, grazie Annamaria. Io sono a Roma nord e, a parte il traffico sulla Trionfale, il mattino mi avvolge di primavera. -

...del Nucleo Operativo della Compagnia diTrastevere e della Stazione Carabinieri di... consistita in attività tecniche , analisi deltelefonico e telematico, analisi dei sistemi di ...... in fumo 12 ettari di boschi mattinata difficile per la capitale Fotogallery - Maltempo,imbiancata dalla grandine:in tilt Le foto Fotogallery - Morte Diana: a Milano al via il ...... in fumo 12 ettari di boschi mattinata difficile per la capitale Fotogallery - Maltempo,imbiancata dalla grandine:in tilt Le foto Fotogallery - Morte Diana: a Milano al via il ...

Domenica 2 aprile, dalle 9.30 alle 12.30, sono vietati il transito e la sosta dei veicoli in via Roma e in via IV Novembre nel centro urbano capoluogo e dalle 13 alle 17 è vietata la sosta in viale ...l’azienda che nei giorni antecedenti la morte del ragazzo era intervenuta in quel tratto di strada per riparare una perdita che aveva paralizzato il traffico di Roma Nord. Adesso si indaga cercando di ...