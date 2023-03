Traffico Roma del 29-03-2023 ore 09:30 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Luceverde Roma Buongiorno belli trovati all’ascolto Traffico incolonnato sul tratto Urbano della A24 tra Viale Palmiro Togliatti e la tangenziale e tra Viale Palmiro Togliatti è d’accordo verso Tivoli ancora difficoltà sul raccordo anulare per l’intenso Traffico fino a lungo la carreggiata esterna tra via della Pisana e via Ardeatina code a tratti anche in carreggiata interna tra via Casilina e via Appia Traffico intenso e code sulla Roma Fiumicino tra il raccordo è via del Cappellaccio auto in coda su via Flaminia tra il raccordo anulare via dei Due Ponti e su via Salaria tra la motorizzazione civile la tangenziale est lungo la tangenziale est e rallentamenti tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è code a tratti tra via Tibullo viale Castrense verso San Giovanni ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno belli trovati all’ascoltoincolonnato sul tratto Urbano della A24 tra Viale Palmiro Togliatti e la tangenziale e tra Viale Palmiro Togliatti è d’accordo verso Tivoli ancora difficoltà sul raccordo anulare per l’intensofino a lungo la carreggiata esterna tra via della Pisana e via Ardeatina code a tratti anche in carreggiata interna tra via Casilina e via Appiaintenso e code sullaFiumicino tra il raccordo è via del Cappellaccio auto in coda su via Flaminia tra il raccordo anulare via dei Due Ponti e su via Salaria tra la motorizzazione civile la tangenziale est lungo la tangenziale est e rallentamenti tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è code a tratti tra via Tibullo viale Castrense verso San Giovanni ...

VAIstradeanas : 08:59 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 08:53 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:10Km/h - _SilviettaCosta : Macchina incendiata (VVF già sul posto) in via Cristoforo Colombo angolo via di Grotta Perfetta direzione #Roma centro. Traffico in tilt! - VAIstradeanas : 08:08 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h