Traffico Roma del 29-03-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno belli trovati all’ascoltoe non mento sul Raccordo Anulare code a tratti lungo la carreggiata interna tra via Casilina via Ardeatina rallentamenti anche su carreggiata esterna tra il Livia 24 via Tiburtina code a tratti sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo anulare la tangenziale estintenso sulle compleanno in ingresso ain particolare incolonnamenti su via Flaminia tra il raccordo anulare via dei Due Ponti e su via Salaria tra Villa Spada e la tangenziale est incidente all’Eur su Viale dell’Arte possibili rallentamenti in prossimità di viale Europa e per il trasporto ferroviario è sospesa la circolazione sulla linea trae salone i treni alta velocità e regionali potranno subire ritardi con un tempo di percorrenza maggiore di 60 minuti e per ...