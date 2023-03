Tradisce il marito con il figliastro e resta incinta: la vicenda choc (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una donna ha tradito suo marito con il figliastro e resta incinta. I due sono innamorati e scelgono di avere una famiglia insieme. Non è una storia inventata: è successo veramente. Lei oggi ha 37 anni e lui 23. 2 anni fa i due hanno avuto la loro figlia, nata da una relazione clandestina tra la donna e il figlio di suo marito. Ciò che stupisce di più è il modo con cui lei, ora influencer con mezzo milione di followers, ha annunciato la sua storia sui social. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Terremoto in Molise, panico nella notte: la terribile previsione del geologo Leggi anche: “La mamma sta male”, bambino chiama il vicino di casa per aiuto: la scoperta è sconvolgente resta incinta del figliastro, lo ha cresciuto da quando aveva 7 ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una donna ha tradito suocon il. I due sono innamorati e scelgono di avere una famiglia insieme. Non è una storia inventata: è successo veramente. Lei oggi ha 37 anni e lui 23. 2 anni fa i due hanno avuto la loro figlia, nata da una relazione clandestina tra la donna e il figlio di suo. Ciò che stupisce di più è il modo con cui lei, ora influencer con mezzo milione di followers, ha annunciato la sua storia sui social. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Terremoto in Molise, panico nella notte: la terribile previsione del geologo Leggi anche: “La mamma sta male”, bambino chiama il vicino di casa per aiuto: la scoperta è sconvolgentedel, lo ha cresciuto da quando aveva 7 ...

