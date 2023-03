Totti sul Napoli: “Ha un gran tecnico, è stato un binomio perfetto” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il Napoli? Non me l’aspettavo così, ma sapevo che era una buona squadra. E ha un grande allenatore… È stato un binomio perfetto”. Così Francesco Totti a Sky Sport parlando della stagione dei partenopei ed elogiando Luciano Spalletti, con il quale prosegue l’opera di riavvicinamento dopo l’ultimo anno burrascoso in giallorosso. Parlando della Roma, invece, ha detto: “Può arrivare in zona Champions e spero faccia bene in Europa League, dove può arrivare fino in fondo”. Mentre commentando le critiche a Mourinho e al suo gioco troppo difensivo ha risposto che la cosa che conta “sono i risultati e poco importa il giocare bene o male”. Infine una battuta sulla Nazionale e in particolare su Retegui. “Lo vidi in alcuni video e mi impressionò sul lato fisico e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il? Non me l’aspettavo così, ma sapevo che era una buona squadra. E ha unde allenatore… Èun”. Così Francescoa Sky Sport parlando della stagione dei partenopei ed elogiando Luciano Spalletti, con il quale prosegue l’opera di riavvicinamento dopo l’ultimo anno burrascoso in giallorosso. Parlando della Roma, invece, ha detto: “Può arrivare in zona Champions e spero faccia bene in Europa League, dove può arrivare fino in fondo”. Mentre commentando le critiche a Mourinho e al suo gioco troppo difensivo ha risposto che la cosa che conta “sono i risultati e poco importa il giocare bene o male”. Infine una battuta sulla Nazionale e in particolare su Retegui. “Lo vidi in alcuni video e mi impressionò sul lato fisico e ...

