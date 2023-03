Totti parla del Napoli e di Spalletti: dichiarazioni a sorpresa dell’ex Roma (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Napoli di quest’anno sta facendo innamorare tutti gli appassionati di calcio e sta prendendo consensi da tutto il mondo. Un percorso così netto in campionato e in Champions League era inimmaginabile dopo la sessione di mercato estiva che ha visto partire leader come Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens. Tra chi è rimasto particolarmente sorpreso di questo Napoli c’è anche Francesco Totti, raggiunto ai microfoni di Sky Sport al termine dell’evento “Finale del Cuore”, il torneo benefico di padel organizzato a Santa Severa, in provincia di Roma. Francesco Totti Sapevo che era una buona squadra con un grande allenatore, un binomio ben fatto, ma non mi aspettavo un Napoli così. Hanno fatto il massimo e sono stati fortunati a non avere una squadra dietro che ha saputo tenere ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ildi quest’anno sta facendo innamorare tutti gli appassionati di calcio e sta prendendo consensi da tutto il mondo. Un percorso così netto in campionato e in Champions League era inimmaginabile dopo la sessione di mercato estiva che ha visto partire leader come Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens. Tra chi è rimasto particolarmente sorpreso di questoc’è anche Francesco, raggiunto ai microfoni di Sky Sport al termine dell’evento “Finale del Cuore”, il torneo benefico di padel organizzato a Santa Severa, in provincia di. FrancescoSapevo che era una buona squadra con un grande allenatore, un binomio ben fatto, ma non mi aspettavo uncosì. Hanno fatto il massimo e sono stati fortunati a non avere una squadra dietro che ha saputo tenere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : Totti parla di Spalletti: 'Non mi aspettavo un Napoli così. Buona squadra con grande allenatore' - TUTTO mercato WE… - il_mentulator : @ExiledRomanista @9cento - ptz_gabriele : Quando il Capitano parla di calcio, non sbaglia mai. La bocca della verità. #ASRoma #RomaSampdoria #Totti… - Milannews24_com : Parla #Totti dell'obiettivo del #Milan ???? - sportli26181512 : #Roma, #Totti: 'Mourinho? Contano solo i risultati': Intervistato in occasione del torneo benefico di padel 'Finale… -