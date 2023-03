Totti: 'Mourinho è la chiave della Roma, lui può aprire un portone...' (Di mercoledì 29 marzo 2023) SANTA SEVERA - " Sensazione bellissima, il rapporto che ho con la città di Roma è bellissimo ". Così Francesco Totti , intervistato da Sky Sport a pochi istanti dall'inizio del torneo di padel a scopo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 29 marzo 2023) SANTA SEVERA - " Sensazione bellissima, il rapporto che ho con la città diè bellissimo ". Così Francesco, intervistato da Sky Sport a pochi istanti dall'inizio del torneo di padel a scopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilRomanistaweb : ??? #Totti: '#Mourinho difensivo? Contano i risultati. La #Roma può arrivare in #Champions' #ASRoma - corgiallorosso : #Totti: “Mi auguro che la #Roma torni in Champions” e su #Mourinho… - AHerSan89 : RT @g_iallorossi: Francesco #Totti sulla #ASRoma: 'Spero vada avanti in Europa, ma non dico altro per non causare problemi'. Su #Mourinho:… - ReteSport : ??#Totti: ''La #Roma può arrivare in zona #Champions e spero faccia bene in #EuropaLeague, dove possono arrivare in… - ptz_gabriele : Quando il Capitano parla di calcio, non sbaglia mai. La bocca della verità. #ASRoma #RomaSampdoria #Totti… -