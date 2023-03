Totti: 'Mou la chiave per aprire un portone'. Mancini: 'Zaniolo - Zaccagni? Tutti parlano ma...' (Di mercoledì 29 marzo 2023) A Santa Severa va in scena la 'Finale del cuore', il torneo di padel che vede protagonisti Francesco Totti, il ct della Nazionale Roberto Mancini, Luigi Di Biagio e Vincent Candela. L'iniziativa ha ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 marzo 2023) A Santa Severa va in scena la 'Finale del cuore', il torneo di padel che vede protagonisti Francesco, il ct della Nazionale Roberto, Luigi Di Biagio e Vincent Candela. L'iniziativa ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_mentulator : @ExiledRomanista @9cento - AHerSan89 : RT @g_iallorossi: Francesco #Totti sulla #ASRoma: 'Spero vada avanti in Europa, ma non dico altro per non causare problemi'. Su #Mourinho:… - sportli26181512 : Totti: 'Mou è la chiave per aprire un portone. Retegui? Mi aveva impressionato': Totti: 'Mou è la chiave per aprire… - sostenibile_2 : RT @g_iallorossi: Francesco #Totti sulla #ASRoma: 'Spero vada avanti in Europa, ma non dico altro per non causare problemi'. Su #Mourinho:… - Gazzetta_it : #Totti: 'Mou è la chiave per aprire un portone. #Retegui? Mi aveva impressionato' -