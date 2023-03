Totti esalta Retegui | il Napoli e… Luciano Spalletti

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Francesconon è mai banale nelle dichiarazioni, l’ex calciatore della Roma continua a parlare di calcio a 360°. “Il? Non me l’aspettavo così, ma sapevo che era una buona squadra. E ha un grande allenatore… È stato un binomio perfetto”. Sono le dichiarazioni del ‘Pupone’ a Sky Sport parlando della stagione dei partenopei ed elogiando. Sulla Roma: “può arrivare in zona Champions e spero faccia bene in Europa League, dove può arrivare fino in fondo”. Sulle critiche a Mourinho per il gioco: “sono i risultati e poco importa il giocare bene o male”. Infine una battuta sulla Nazionale e in particolare su. “Lo vidi in alcuni video e mi impressionò sul lato fisico e mentale. Non l’ho segnalato io a Mancini, ma è un ragazzo che merita e ha una famiglia che lo aiuta alle ...

Per i tifosi della Roma il 28 marzo è un giorno speciale: è l'anniversario dell'esordio di Francesco Totti in Serie A. La leggenda italiana ha scritto la storia del club romano e i messaggi social dei tifosi e della squadra capitolina per omaggiarlo non hanno tardato ad arrivare.

