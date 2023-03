Totti e Spalletti | «Il Napoli è una buona squadra con un grande allenatore»

(Di mercoledì 29 marzo 2023) L’ex capitano della Roma, Francesco, ha parlato a Sky Sport toccando vari argomenti, tra questi, anche ildi Luciano. Queste le sue parole, a cominciare dal bagno di folla che lo ha accolto: «La sensazione è sempre bellissima ed emozionante. Il rapporto che ho con la città di Roma è sempre questo ed è bellissimo. Oggi paga il campo di padel Mancini, visto che gli ho presentato Retegui (ride ndr). Ma a parte gli scherzi siamo qui per una giornata importante, il defribrillatore ha aiutato persone a vivere». Ha scoperto davvero Retegui?«Lo vidi in alcuni video e mi impressionò dal punto di vista fisico, mentale e voglioso. Non l’ho segnalato io a Mancini, è un ragazzo che merita e ha una famiglia che lo aiuta alle spalle. Penso che avrà un bel futuro». Gli oriundi sono un segno buono per il calcio italiano?«Erano ...

La lite trache ha avvelenato il finale di carriera della bandiera della Roma in realtà non c'è mai stata. È il singolare retroscena raccontato da Walter Sabatini a Radio Kiss Kiss. L'ex ds ...Notizie Napoli calcio - Walter Sabatini è intervenuto quest'oggi a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: Intervista Sabatini CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...Una puntata dopo l'altra. Perché il rapportoresiste anche a distanza di anni e ogni giorno emergono nuovi retroscena e interessanti dichiarazioni. Dopo l'incursione delle Iene a Napoli per strappare una promessa all'allenatore,...

"Non mi sarei aspettato questo percorso dal Napoli", è il commento di Totti sulla stagione disputata finora dal Napoli del suo ex allenatore, Luciano Spalletti. "Si sono espressi al massimo in tutto e ...Lo ha detto Francesco Totti a a Sky in occasione di un torneo di Padel a Santa Severa con fini benefici, parlando del Napoli di Luciano Spalletti.